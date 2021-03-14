القوات العراقية تحبط محاولة تسلل "مجموعة ارهابية" من الجانب السوري

أربيل (كوردستان 24)- قالت قيادة العمليات المشتركة ان القوات العراقية أحبطت محاولة تسلل من قبل مجموعة ارهابية من الجانب السوري الى الأراضي العراقية.

وجاء في بيان لقيادة العمليات، اليوم الأحد انه "فيما تستمر المحاولات اليائسة من قبل العناصر الارهابية لايجاد موطئ قدم لها على الاراضي العراقية ، تجد الابطال من رجال العراق بالمرصد لها ، حيث تصدت قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة ،ليلة امس ، الى محاولة تسلل من قبل مجموعة ارهابية لغرض العبور من الجانب السوري بإتجاه الاراضي العراقية في "منطقة الدوكجي الحدودية غرب جبل سنجار".

وتابع البيان "وفي الوقت ذاته، اشتبكت قواتنا البطلة مع مجموعة ارهابية اخرى من داخل الاراضي العراقية في جبل سنجار بعد ان قامت بفتح النار باتجاه الفوج ذاته واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة تم خلاله ايقاف عمليه التسلسل وهروب المجموعة الارهابية باتجاه الاراضي السورية في حين قامت قوة اخرى من قطاعات الحدود بملاحقة العناصر الموجودة على جبل سنجار ومعالجتهم بمختلف الاسلحة ، وقد لاذت هذه العناصر الارهابية بالفرار ، حيث ادى الحادث الى استشهاد احد منتسبي الفوج الثالث اللواء السادس".

سوار أحمد