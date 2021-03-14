الإدارة الذاتية تسجل حالة وفاة و55 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة و55 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة التابعة للإدارة، جوان مصطفى ان حالة الوفاة هي لرجل من الرقة.

وأكد مصطفى أنه تم تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا والتي تعود لـ 33 ذكرا و22 أنثى.

وتوزعت الإصابات الجديدة على الشكل التالي: 17 حالة في الحسكة - 13 حالة في القامشلي - 3 حالات في ديرك - 17 حالة في الطبقة - 4 حالات في الرقة - حالة واحدة في منبج.

وبلغ عدد الإصابات في مناطق الإدارة الذاتية 8828 حالة منها 338 حالة وفاة و 1254 حالة شفاء.

سوار احمد