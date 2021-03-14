إيران تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء الإيراني يقضي بإلغاء تأشيرات الدخول مع العراق للمصادقة عليه.

وقال مجلس الوزراء الإيراني في بيان أوردته وسائل إعلام إيرانية، إن هذه الخطوة تأتي "بالنظر الى التوصل لاتفاق مبدأي مع الجانب العراقي بهذا الشأن".

وبحسب وكالة مهر للأنباء فقد أُدرج المقترح على جدول أعمال اللجنة السياسية والدفاعية في مجلس الوزراء لدراسته واتخاذ القرار اللازم بشأنه.

وفي عام 2019، قررت ايران إعفاء العراقيين الذين يعتزمون الدخول الى أراضيها من رسوم التأشيرات لترد بالمثل على قرار عراقي تم بموجبه إعفاء الإيرانيين الذين يودون زيارة العراق من رسوم تأشيرات الدخول.

وبهذا القرار تمكن الإيرانيون والعراقيون من تبادل الزيارات بين البلدين بفيزا مجانية، وهي خطوة أثارت وقتها انتقاداً من قبل قوى سياسية عراقية.

وكان سعر تأشيرة دخول الإيراني الى العراق يبلغ 50 دولاراً.

ويشكل الإيرانيون النسبة الأكبر من الزوار الأجانب وخصوصاً خلال مراسم الزيارات والمناسبات الدينية في المدن المقدسة لدى الشيعة في العراق.