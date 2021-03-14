حكومة إقليم كوردستان تقاضي 500 شركة متهمة بالتهرب الضريبي

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول كوردي، إن نحو 500 شركة في إقليم كوردستان واجهت تهماً قانونية لعدم دفع الضرائب المستحقة عليها للحكومة طيلة العام الماضي.

وقال المدير العام للضرائب في إقليم كوردستان كمال طيب إن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة "بتطبيق نظام ضريبي فعال في الإقليم" كجزء من برنامج الإصلاح الطموح.

وتابع "كما تم فرض رسوم على نحو 500 شركة بسبب التهرب الضريبي"، مردفاً بالقول "وكذلك قدمنا ​​نحو 100 شركة إلى المحكمة".

وتبنت حكومة إقليم كوردستان في تشكيلتها التاسعة برئاسة مسرور بارزاني ومنذ تشكيلها أجندة طموحة، بما في ذلك مكافحة الفساد وإصلاح القطاع العام وتنويع مصادر الدخل والاقتصاد.

وأضاف طيب أن حكومة إقليم كوردستان حققت "مئات المليارات من الدنانير" من عائدات الضرائب خلال العام الماضي، وفقاً لما نقل عنه موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ولطالما اعتمد إقليم كوردستان على النفط طيلة العقد الماضي، غير أن الحكومة الجديدة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في الزراعة والسياحة والتجارة والصناعة.

وكان تنفيذ نظام ضريبي فعّال وحديث جزءاً من خطوات الحكومة الجديدة لزيادة الإيرادات وبالتالي تحسين الخدمات العامة.

وقال المسؤول الكوردي "يجب على جميع مناحي الاقتصاد التي تدر عائدات مالية، أن تدفع الضرائب المستحقة عليها إلى الحكومة"، وأشار إلى تحقيق 20 مليار دينار (13.7 مليون دولار) جمعت كضرائب من قبل الشركات العامة في الإقليم طيلة العام الماضي.