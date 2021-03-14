بعد قفزة "مؤقتة".. أربيل تتحرك لخفض سعر البنزين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو الأحد بذل جهود مضنية لخفض سعر البنزين بعد أن شهد ارتفاعاً في الأيام القليلة الماضية.

وقال خوشناو متحدثاً للصحفيين في أربيل، إن القفزة في سعر البنزين "مؤقتة" وإن حكومة إقليم كوردستان تراقب الوضع عن كثب.

وتابع "نراقب ونحقق في ارتفاع سعر البنزين... لقد عمّت المشكلة جميع المحافظات، لكنها مؤقتة بالتأكيد".

وأضاف أنه سيتم حل هذه المشكلة "في وقت قريب جداً".

وفي جانب آخر من حديثه، قال خوشناو إن نقاط التفتيش الداخلية في إقليم كوردستان لن تجري أي فحوصات بكورونا للمواطنين خلال أيام عيد نوروز، وأشار إلى أن الفحوصات التي ستجرى في تلك النقاط ستقتصر على السياح القادمين من باقي المحافظات العراقية.