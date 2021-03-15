"كورونا البريطاني" يعلق الرحلات الجوية بين العراق وإيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة الطيران الإيرانية، إيقاف الرحلات الجوية مع العراق بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وسيستمر وقف الرحلات الجوية لمدة أسبوع ويسري اعتباراً من 14 آذار مارس وسيشمل كافة الرحلات، بحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وليس من المعروف ما إذا كانت إيران ستمدد وقف الرحلات إذا استمر انتشار السلالة الجديدة في العراق الذي يكافح لمواجهة موجة جديدة من الوباء.

وقالت منظمة الطيران الإيرانية في بيان إن إيقاف الرحلات الجوية يأتي "بسبب تفشي النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا في العراق بشكل كبير مؤخراً".

واُتخذ القرار "حفاظاً على سلامة المواطنين الإيرانيين"، وفقاً للبيان الذي نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية.

هذا ولا تزال جميع المنافذ البرية مع بين العراق وإيران مغلقة، غير أن حركة البضائع مستمرة.

ودفع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، السلطات العراقية إلى اتخاذ تدابير احترازية عديدة منها إلزام السكان بارتداء الكمامات في الأماكن العامة مثل المراكز التجارية والمطاعم والنوادي وغيرها، كما أعادت فرض حظر التجول الليلي لمحاولة احتواء انتشار الوباء.

وبحسب وزارة الصحة العراقية سجلت البلاد 758184 حالات إصابة بكورونا إلى الآن بينها 13751 حالة وفاة، ومنها حالات مؤكدة بالسلالة الجديدة.

ويأتي ارتفاع معدل الإصابات في وقت بدأ فيه العراق بتطعيم الطواقم الصحية وكبار السن باللقاح الصيني الذي تلقى أولى دفعاته قبل نحو أسبوعين.

واقتربت الموجة الجديدة من مستويات الإصابة التي سجلت الصيف الماضي بعد تراجع خلال الشتاء على الرغم من وصول لقاح كورونا.