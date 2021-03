في اجتماع بنّاء.. التحالف الدولي يدرس دفع عجلة إصلاح البيشمركة إلى الأمام

أربيل (كوردستان 24)- عُقد في أربيل مؤخراً اجتماع شارك فيه دبلوماسيون وممثلون عن التحالف الدولي لبحث عملية الإصلاح داخل مؤسسة البيشمركة.

وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2018 مشروعاً لإصلاح البيشمركة بصورة شاملة.

ويهدف المشروع أساساً إلى توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة البيشمركة.

والبيشمركة، وتعني بالعربية مواجهو الموت أو الفدائيون، هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان، ولعبت دوراً حاسماً في الحرب ضد تنظيم داعش.

وكتب القنصل العام الهولندي لدى أربيل هانس اكربوم على حسابه في تويتر أنه تم عقد "اجتماع بناء مع المستشارين العسكريين والدبلوماسيين البريطانيين والأمريكيين والألمان والهولنديين حول برنامج إصلاح البيشمركة".

وأضاف "من المهم مناقشة كيفية التقدم في التنفيذ، وكيف يمكننا أن ندفع الإصلاحات (المتعلقة بالبيشمركة) خطوة أخرى إلى الأمام".

وتتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014. وتعهدت واشنطن وأوبوا باستمرار التدريب.

وتعد البيشمركة، وفق الدستور العراقي، جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق غير أنها كثيراً ما كانت تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.

