بالصور | أنصار الحشد في كركوك يحتجون على إعادة "المقر المتقدم" للحزب الديمقراطي

أربيل (كوردستان 24)- تظاهر عدد من أنصار الحشد الشعبي، أمام المقر المتقدم للعمليات المشتركة رفضاً لإعادة تسليم المبنى إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وانطلقت احتجاجات مؤيدي الحشد بعد صدور أوامر بإخلاء المقر اليوم الاثنين تطبيقاً لاتفاق جرى بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان 24، إن العشرات من انصار الحشد الشعبي رددوا هتافات منددة بتسليم المقر المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقطع المحتجون الطريق الرابط بين كركوك وأربيل.

ويعود المقر إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني غير أن القوات العراقية اتخذته مقراً لها في أعقاب أحداث 16 تشرين الأول أكتوبر 2017.