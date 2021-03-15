كوردستان تسجل أكبر عدد من اصابات كورونا خلال هذا العام

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل أكبر عدد من اصابات فيروس كورونا خلال هذا العام.

وذكر تقرير للوزارة انه تم تسجيل 409 اصابة جديدة، 127 منها في اربيل و112 في السليمانية و141 في دهوك وحالة في حلبجة و28 في كرميان.

وتماثلت 232 حالة للشفاء، 71 منها في اربيل و38 في السليمانية و114 في دهوك و9 في كرميان.

واكدت الوزارة تسجيل 4 حالات وفاة، 2 في اربيل و2 في دهوك.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 113104، شفي منها 105683، فيما توفي حتى الآن 3568 شخصا.

سوار احمد