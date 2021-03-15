بيدرسون: الأزمة السورية هي الأكبر في عصرنا وفقدان الثقة يعقّد الحل

أربيل (كوردستان 24)- قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الاثنين، إن الأزمة السورية هي "الأكبر" في هذا العصر، مشيرا في الوقت نفسه الى ان فقدان الثقة بين الأطراف المتصارعة يعقد الحل.

وقال بيدرسون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا في الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة، أن الشعب السوري "عانى من كل أشكال العنف خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى أن عدم نجاح الوساطات لإنهاء النزاع "المأساوي" في سوريا " لن يكون سهلا خاصة في ظل نقص الثقة" الموجود.

من جانبها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إنه " لا يمكن أن تكون الذكرى 11 للأزمة السورية مثل الذكرى العاشرة". وفق ما أفاد موقع الحرة.

وأضافت في كلمة بالجلسة لقد "حان الوقت لتحقيق الوحدة والتقدم بحل سياسي حقيقي يمنح الشعب السوري المستقبل الآمن والمستقر والأمل الذي يستحقه".

سوار احمد