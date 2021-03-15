هجوم صاروخي يستهدف قاعدة بلد شمال بغداد

أربيل (كوردستان 24)- افادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الاثنين، بسقوط خمسة صواريخ على القاعدة الجوية العسكرية العراقية في بلد بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وقال المصدر ان "صاروخين سقطا في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية"، منوها إلى أن ثلاثة صواريخ أخرى سقطت على قرية قريبة دون وقوع إصابات.

واوضح أن "عملية إطلاق الصواريخ تمت بواسطة منصة إطلاق صواريخ متحركة من منطقة الجيزاني التابعة لقضاء الخالص في محافظة ديالى".

وقالت خلية الإعلام الامني ان "صاروخين سقطا خارج قاعدة بلد الجوية دون خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقهما كان من منطقة سعدية الشط قاطع عمليات ديالى".

وفي بيان لاحق اكدت الخلية تضرر احد دور المواطنين جرى سقوط الصاروخين.

سوار احمد