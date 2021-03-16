الرئيس بارزاني: من المخجل أن تستمر العقلية الشوفينية متسلطة على العراق بعد جريمة حلبجة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء انه من المخجل أن تستمر العقلية الشوفينية متسلطة على العراق بعد المذبحة التي نُفذت من قبل النظام العراقي السابق بحق سكان مدينة حلبجة ومناطق محيطة بها في نهايات الحرب العراقية الإيرانية.

وأُزهقت أرواح خمسة ألاف شخص من سكان مدينة حلبجة عام 1988، معظمهم من النساء والأطفال في قصف بالطائرات بمختلف أنواع الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا. كما توفي لاحقا المئات من المدنيين العزل من تداعيات هذه الأسلحة جراء إصابتهم بالسرطان والعديد من الأمراض.

ونشر الرئيس بارزاني على موقعه في تطبيق تويتر "من المخجل جداً، بعد جريمة قصف هلبجه بالسلاح الكيمياوي والإبادة الجماعية التي أرتكبت ضد شعب كوردستان، أن يبقى الصوت والعقلية الشوفينية متسلطاً في العراق، وأن يتم تجاهل حقوق شعب كوردستان."

وقرر إقليم كوردستان تحويل حلبجة إلى محافظة قبل نحو سبع سنوات. وتقع المحافظة على الحدود بين إقليم كوردستان وإيران.

سوار احمد