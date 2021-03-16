في ذكرى حلبجة.. نيجيرفان بارزاني يدعو الحكومة العراقية لتحمل مسؤوليتها الأخلاقية

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الحكومة العراقية، الى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه ضحايا القصف الكيماوي الذي طال مدينة حلبجة من قبل النظام العراقي السابق في نهايات الحرب العراقية الإيرانية.

وجاء في رسالة وجهها نيجيرفان بارزاني "تمر اليوم ثلاث وثلاثون سنة على القصف الكيمياوي لحلبجة على يد نظام البعث واستشهاد أكثر من خمسة آلاف مواطن بريء وجرح آلاف آخرين وتدمير المدينة وتشريد أهاليها.

في الذكرى التي لن تنسى أبداً للفاجعة الكبرى التي حلت على شعبنا، وإلى جانب التحية والسلام والانحناء إجلالاً للشهداء والضحايا، نؤكد كما دائماً على وحدة الصف والتلاحم ووحدة كل أطراف ومكونات كوردستان. فوفاؤنا لدماء الشهداء وعدم التفريط بجهود وكفاح شعبنا يطالبنا بهذا بإلحاح.

في هذه الذكرى نجدد التشديد على المزيد من الاهتمام بحلبجة وأهلها. فخدمة المصابين وذوي الضحايا تتطلب منا المزيد من العمل والخطوات التي هي من استحقاق محافظة حلبجة وسكانها الأعزة المظلومين.

ندعو الحكومة الاتحادية العراقية، كمسؤولية قانونية وأخلاقية، أن تؤدي واجباتها في هذا الصدد وتتخذ خطوات عملية لتعويض السكان والبيئة المدمرة المسممة لمحافظة حلبجة.

في ذكرى فاجعة حلبجة، نطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد على حظر إنتاج واستخدام كل أنواع أسلحة القتل الجماعي والقضاء التام على السلاح وتقنيات الموت. يجب أن يكون هذا الشغل الشاغل لكل العالم في سبيل الحفاظ على الحياة والبيئة والمدنية.

شهداء حلبجة وشهداء شعبنا كافة أحياء أبداً في ذاكرتنا وفي ضمائر الكوردستانيين. فتحية وسلاماً لأرواحهم الطاهرة".