اقتصاد

الذهب يواصل الارتفاع في اسواق اقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
کوردستان اسعار العملات اسعار الذهب اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعا جديدا فيما سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا طفيفا أمام العملة المحلية في اقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 145600 دينار

100 يورو = 173500 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 19400 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5900 دينار

دينار أردني واحد = 2500 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 405000 دينار

مثقال عيار 21 = 357000 دينار

مثقال عيار 18 = 304000 دينار

سوار احمد

Kurdistan24 ©Copyright 2021
كل الحقوق محفوظة
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  الشروط -  من نحن -  اتصل بنا