الذهب يواصل الارتفاع في اسواق اقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعا جديدا فيما سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا طفيفا أمام العملة المحلية في اقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 145600 دينار
100 يورو = 173500 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 19400 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5900 دينار
دينار أردني واحد = 2500 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 405000 دينار
مثقال عيار 21 = 357000 دينار
مثقال عيار 18 = 304000 دينار
سوار احمد