إقليم كوردستان يحدد عطلة نوروز ويحث مواطنيه: حافظوا على سلامتكم من الوباء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان الثلاثاء أيام العطلة الرسمية في دوائر الإقليم ومؤسساته الرسمية بمناسبة حلول أعياد نوروز.

ونوروز هو أحد أقدم الأعياد القومية الذي يحتفل به الكورد في جميع أنحاء العالم وبخاصة في موطنهم كوردستان ويبدأ في 21 من شهر آذار ويشهد طقوساً مختلفة.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان "بمناسبة عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة، سيتم تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الحكومة كافة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل الموافق 21 و22 و23 من آذار 2021، وفق التقويم الرسمي لحكومة إقليم كوردستان".

وتابع "وبالإضافة إلى تلك الأيام، تعلن حكومة إقليم كوردستان تعطيل الدوام يومي الأربعاء والخميس الموافق 24 و25 من الأسبوع نفسه".

ودعا المتحدث الحكومي المواطنين خلال الاحتفال بأعياد نوروز إلى "الالتزام بالإرشادات الصحية للحفاظ على سلامتهم من جائحة فيروس كورونا".

وفي هذه الأجواء كان إقليم كوردستان مقصداً لآلاف السياح القادمين من باقي مدن العراق حيث المناظر الربيعية الخلابة، غير أن إجراءات كورونا قلصت ذلك.

ومع أن نوروز يعد عيداً قومياً للكورد، إلا أن الكثير من دول المنطقة بما فيها العراق يحتفل بالمناسبة السنوية وإن اختلفت أسماءها.