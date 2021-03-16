بحصيلة ثقيلة.. وباء كورونا يستأنف "المسار التصاعدي" في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء إن العراق سجل ارتفاعاً حاداً في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع تأكيد 5267 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد أن أبلغت السلطات تزايد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من الوباء.

ودفع ارتفاع معدل الإصابات، السلطات إلى إعلان حظر تجول ليلي، بعد أن بات معدل الإصابات مماثلاً للإصابات المسجلة الصيف الماضي بعد تراجع خلال الشتاء.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن 39 شخصاً توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب الوباء. وسجلت الوفيات في 15 محافظة بضمنها إقليم كوردستان.

وبلغت أعلى الأرقام المسجلة اليومية في العراق أكثر من 5000 إصابة في صيف العام الماضي.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين في العراق إلى 768352 إصابة، بما في ذلك 13827 حالة وفاة حتى 16 من الشهر الجاري، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

ويأتي ارتفاع الإصابات في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة جديدة من الوباء بعدما خلف الموجة السابقة تبعات ثقيلة لا تزال آثارها قائمة.

وغالباً ما تشكو السلطات من عدم امتثال السكان للتدابير الوقائية.