ترك إرثاً خالداً.. الموت يغيب كمال مظهر أشهر المؤرخين الكورد

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن اليوم الثلاثاء عن وفاة المؤرخ البارز الدكتور كمال مظهر في أحد مستشفيات ألمانيا عن عمر ناهز 84 عاماً.

ويعد كمال مظهر من أبرز المؤرخين على مستوى العراق والمنطقة، وله العديد من المؤلفات في تاريخ العراق فضلاً عن الأحداث العالمية.

سيرته الذاتية