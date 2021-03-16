ترك إرثاً خالداً.. الموت يغيب كمال مظهر أشهر المؤرخين الكورد
أربيل (كوردستان 24)- أُعلن اليوم الثلاثاء عن وفاة المؤرخ البارز الدكتور كمال مظهر في أحد مستشفيات ألمانيا عن عمر ناهز 84 عاماً.
ويعد كمال مظهر من أبرز المؤرخين على مستوى العراق والمنطقة، وله العديد من المؤلفات في تاريخ العراق فضلاً عن الأحداث العالمية.
سيرته الذاتية
- الدكتور كمال مظهر احمد الحاج رسول من المؤرخين الكورد المعاصرين المتميزين، كان له حضور فاعل على الساحة الثقافية العراقية منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي
- له كتابات ودراسات نشر بعضها في الصحف العراقية والعربية والأجنبية. ولد في قرية اخجلر في كركوك عام 1937، وكان والده ضابط شرطة.
- حين كان طالباً في الصف الثاني من الدراسة المتوسطة، تأثر إلى حد بعيد بمدرس التاريخ في مدرسته، محمد حويس. وكان يومياً يلقي مادة التاريخ بأسلوب مشوق للغاية. فكان أول أسـتاذ تأثر به، وكانت تلك بداية ميوله للتاريخ.
- أنهى دراسته الثانوية عام 1955 ودخل دار المعلمين العالية (كلية التربية فيما بعد) ببغداد وتخرج فيها عام 1959. وقد حصل على البكالوريوس في التاريخ بمرتبة الشرف عام 1959.
- سافر الى الاتحاد السوفيتي لإكمال دراسته العليا وحصل على الدكتوراه عام 1963 من معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية (عن أطروحته كوردستان في سنوات الحرب العالميـة الأولـى 1914-1918)
- لم يقف عند هذا الحد، بل استمر للحصول على دكتوراه "ناؤوك" من المعهد ذاته عام 1969 وهي أعلى شهادة معروفة في الاتحاد السوفيتي آنذاك.
- عاد بعد ذلك إلى العراق، ليعمل تدريسياً في قسم التاريخ كلية الآداب / جامعة بغداد منذ تمـوز عام 1970. وفي 29 تموز من نفس العام، حصل على لقب مدرس، وبعد ثلاث سنوات حصل علـى لقـب أستاذ مساعد، تحديداً في الأول من نيسان عام 1973، وعلى درجة أستاذ سنة 1981.
- أعيرت خدماته الى المجمع العلمي الكوردي وشغل منصب الأمين العام ومساعد رئيس المجمع للشؤون العلمية بين عامي 1971 و1975.
- كتب عنه الأستاذ حميد المطبعي في موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين (الجزء الأول، بغداد، 1995).
- أشرف على العديد من رسائل وأطروحات الدراسات العليا في جامعات عديدة وكانت معظم هذه الرسائل والأطروحات تدور حول الشؤون الإيرانية وقضايا تاريخ العراق المعاصر والسياسة التركية ومسائل الفكر والاستشراق والشخصيات التي قدر لها أن تقوم بدور مهم في تكوين العراق الحديث والمعاصر.
- له مؤلفات عديدة وخاصة باللغتين العربية والكوردية، ومن مؤلفاته المطبوعة:
- - كوردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى (طبعتان 1977 ـ 1984)
- - ثورة العشرين في الاستشراق السوفيتي 1977.
- - أضواء على قضايا دولية في الشرق الأوسط 1978.
- - دور الشعب الكردي في ثورة العشرين العراقية 1978.
- - النهضة 1979.
- - الطبقة العاملة العراقية 1981.
- - ميكافيلي والميكافيلية 1984.
- - صفحات في تاريخ العراق المعاصر 1987
- - كركوك وتوابعها: حكم التاريخ والضمير 2004.
- - تحقيق مذكرات أحمد مختار بابان 1998.
- *مؤلفاته باللغات الأجنبية (الروسية والإنجليزية والفرنسية والتركية والفارسية) فكانت اثني عشر كتاباً، وقد أحصى أحد الباحثين جميع مؤلفات الأستاذ الدكتور كمال مظهر أحمد بجميع اللغات حتى سنة 2009 فكانت بحدود خمسين كتاباً.
- له مشاركات في اكثر من 12 مؤتمراً علمياً في روسيا وفرنسا وتونس وقطر
- اهتم بتوثيق جوانب مهمة من التاريخ الكوردي الحديث، وابرز دور الصحافة الكردية ومن ذلك كتابته عن جريدة (تكيشتن اراستي) أي (فهم الحقيقة) بالكوردية، وهي صحيفة أصدرها الإنكليز بعد احتلالهم بغداد في 11 آذار 1917.
- * التكريم
- كرم الدكتور كمال مظهر في العراق من بيت الحكمة وهو مؤسسة فكرية كبيرة (تشرين الثاني 2002) مع نخبة من المفكرين والعلماء والمبدعين.
- - كرم عام 2010 من قبل وزارة الثقافة والشباب بحكومة كوردستان وبالتنسيق مع اتحاد أدباء واتحاد صحفيي كوردستان، ومكتب المنظمات الديمقراطية.
- - أقامت مؤسسة المدى له حفلاً تكريمياً في مقر المؤسسة في شارع المتنبي في يوم الجمعة الثاني من كانون الأول 2011.
- - كرّم عام 2016 بوسام التميز العالي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديرا لجهوده في تطوير الحركة العلمية في العراق على مدى أربعة عقود كاملة وما قدمه من خدمات لأجيال من المؤرخين وأساتذة الجامعات وطلاب الدراسات العليا في العراق.
- ألقى محاضرات على طلبة دراسة البكالوريوس فـي المراحـل الثانيـة والثالثة والرابعة في مواد
- تاريخ العراق المعاصر
- تأريخ الكرد
- تاريخ تركيا الحديث والمعاصر
- تـاريخ إيران الحديث والمعاصر
- مادة منهج البحث التاريخي في كلية الآداب جامعة بغداد.
- ألقى محاضرات على (طلبة الدراسات العليا دبلوم عالي وماجستير ودكتوراه) في:-
- - معهد شعوب الشرقين الأدنى والأوسط التـابع لأكاديميـة علـوم أذربيجان السوفيتية
- - معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الـدول العربيـة
- - المعهـد العـالي للدراسات القومية والاشتراكية بالجامعة المستنصرية
- - معهد التاريخ والتراث العلمي العربي
- - كلية الـدفاع الوطني بجامعة البكر في مواد دراسات في تاريخ العراق الحديث والمعاصر ودراسـات فـي التكـوين الاجتماعي والتطور الاقتصادي في العراق أواخر القرن التاسع عشر ـ بداية القرن العشرين وخصائص العلاقات الدولية المعاصرة والفكر الأوروبي في عصر النهضة ومنهج البحث التاريخي والفكـر النـازي والفاشي وأصول التحليل التاريخي وخصائص تاريخ إيران الحديث والمعاصر وإيران في العهد القاجاري ودراسات في تاريخ تركيا الحديث والمعاصر وغيرها.
- حضر جميـع المـؤتمرات والندوات التاريخية التي عقدت في موسكو وباكو أثناء دراسته في الاتحاد السوفيتي في المدة بين عـامي 1960 و1970.
- * شارك في معظم المؤتمرات التي أقامتها الكليات الإنسانية التابعة للجامعات العراقيـة، وفي العديد من المؤسسات العلمية والثقافية مثل:-
- - اتحاد المؤرخين العرب
- - اتحاد الأدباء في العراق
- - جمعية حقوق الإنسان
- - جمعية الثقافة الكوردية
- - دار الثقافة والنشر الكوردية
- - نادي الأرمن
- - الجمعية الأرمينية الخيرية
- - مركز آشور بانيبال الثقافي
- - نادي صلاح الدين
- - مؤسـسة عبـد الحميـد شومان الأردنية