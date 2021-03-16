العراق يقرر تخفيف إجراءات حظر التجول رغم ارتفاع معدل إصابات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قررت السلطات العراقية الثلاثاء تخفيف إجراءات الإغلاق وحظر التجول على الرغم من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وسجل العراق في الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من خمسة آلاف إصابة بالوباء، وهو معدل يقترب مما كانت تسجله البلاد الصيف الماضي بعد انخفاض في الشتاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم في مؤتمر صحفي، إنه تقرر تخفيف إجراءات حظر التجول ابتداء من 22 من الشهر الجاري.

وأضاف أن حظر التجول الجزئي سيبدأ من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحاً، أما الشامل فسيقتصر على يومي الجمعة والسبت بعدما كان ثلاثة أيام.

وتقرر أيضاً إعادة فتح المحال التجارية والأسواق وفق إجراءات السلامة المتبعة، بحسب ناظم الذي كان يتحدث بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء.