البرلمان العراقي يلزم الحكومة بإكمال إجراءات إعلان حلبجة محافظة

أربيل (كوردستان 24)- صوّت البرلمان العراقي بالإجماع اليوم الثلاثاء على إلزام الحكومة الاتحادية بإكمال الإجراءات المتعلقة بإعلان حلبجة محافظة.

ويأتي التصويت بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة والثلاثين لتعرض حلبجة إلى قصف كيماوي أزهق أرواح الآلاف بعد أن نفذه النظام السابق في ثمانينات القرن الماضي.

وقرر إقليم كوردستان جعل حلبجة محافظته الرابعة والمحافظة رقم 19 في العراق، بعدما بت مجلس الوزراء الاتحادي في الطلب الذي قدمته حكومة الإقليم قبل نحو سبع سنوات.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إنها فعلت ما عليها بشأن الإجراءات المتعلقة بتحويل حلبجة إلى محافظة غير أن الحكومة الاتحادية غير مستعدة لذلك.