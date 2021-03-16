سیاسة

الحويت مخاطباً "الولائي": آن الأوان لوضع حد لجرائمك البغيضة

"نعمل على مساعدة الشرفاء من المحافظات الجنوبية ليتحرروا من جرائمك وشراهتك وظلمك"
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مزاحم الحويت
مزاحم الحويت
کوردستان الحويت أبو ولاء الولائي

أربيل (كوردستان 24)- رد المتحدث الرسمي باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، على ما قاله الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي.

 وكتب الحويت في حسابه على تويتر رداً على رسالة أبو الولائي قائلاً "إننا سنعمل جاهدين مع الجانب الأمريكي الصديق لإنقاذ العراق من يد ميليشياتك المنفلتة".

وأضاف الحويت "إننا سنعمل على مساعدة الشرفاء من المحافظات الجنوبية ليتحرروا من جرائمك وشراهتك وظلمك".

وتابع "فقد آن الأوان لوضع حد لجرائمك البغيضة".

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