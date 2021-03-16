الآلوسي يرد على "الولائي": محاصرة كوردستان "آليات إرهابية" مكملة للقصف الصاروخي الجبان

أربيل (كوردستان 24)- رد السياسي العراقي المستقل ومؤسس حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي اليوم الثلاثاء، على الإساءات التي ساقها الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي ضد إقليم كوردستان، وتوعده بمنع إقرار حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وقال الآلوسي في بيان إن "النظام الإيراني فشل في إخضاع الزعيم مسعود بارزاني وفشل بهذا في السيطرة على القرار السياسي"، مشيراً إلى أن "العدوان المستمر للقصف المدفعي والطيران لم ينجح في زعزعة كوردستان أمنيا وهذا ما يفسر لجوء الحرس الثوري الإيراني الى قصف أربيل عبر مليشيات ولائية معروفة بتصنيفها الإرهابي عالميا وعراقيا".

وتابع "وما محاصرة كوردستان اقتصاديا ومحاصرة حكومة مسرور بارزاني من خلال التهرب من دفع مستحقات الحكومة الكوردية وتأجيل إقرار الميزانية إلا آليات إرهابية مكملة لإرهاب القصف الصاروخي الجبان واليوم يسقط آخر أقنعة الحقد الشوفيني في وقاحة تهدف الى خلط الأوراق والتستر على فساد هذه المليشيات وجرائمهم الإرهابية بحق الأنسان والدولة والدستور".

وأوضح الآلوسي أن "ولاءاتهم المشينة انفضحت عورتها، وليس بسر أن صلابة الإرادة الكوردية الحرة هي التي أجهضت أوهام الفاشيين الولائيين الجدد، ويجب أيضا ملاحظة أن هذا التصعيد الإرهابي الوقح يصب في خانة بسط السيطرة الكاملة على حكومة الكاظمي وفرض أجندات الولائية عليه".

وتابع "الولائيون لا تحكمهم أي قيم بقدر خضوعهم والاستلام لنزوات حكام طهران المريضة".