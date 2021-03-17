كوردستان تعلن اكتفاءً ذاتياً بالإسمنت والحديد المسلح وتضع خطة تصديرية

أربيل (كوردستان 24)- تمكن إقليم كوردستان من تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج مادة الإسمنت والحديد المسلح كذلك وضع خطة لتصديره إلى الخارج.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة في الإقليم فتحي محمد علي المدرس إن إقليم كوردستان حقق "الاكتفاء الذاتي في بعض المصنوعات مثل المواد الإنشائية كالإسمنت والحديد المسلح ويتم تجهيز هذه المواد إلى بقية المحافظات".

وأضاف أن هناك خطة لتصدير تلك المنتجات إلى دول الجوار.

وتابع "هناك 3566 معملاً ومصنعاً في كوردستان تشمل مختلف المواد والقطاعات ويزداد هذا العدد باستمرار بفضل الاستقرار والاستتباب الأمني".

وأشار الى وجود 1600 معمل وشركة تركية في كوردستان، وقال "هذا أمر جيد، فعلى الرغم من الأيدي العاملة التركية، إلا أن هناك عمالة محلية، ولكن بنسبة قليلة، يصل تعدادها الى أكثر من 51 ألف عامل".

وأوضح المدرس أن "حكومة الإقليم لديها خطط لإنشاء 11 منطقة صناعية ضخمة وقد تم تخصيص الأراضي لها وحالياً في انتظار الشركات المطورة الأجنبية والعربية للتعاون معها لإنشائها، ومنها شركات أردنية وإماراتية وبريطانية"، حسبما نقلت عن صحيفة الصباح الرسمية.