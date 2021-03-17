إقليم كوردستان يحدد موعد صرف رواتب آذار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان الأربعاء عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر آذار الجاري.

وقال مصدر في الوزارة لكوردستان 24، إن توزيع رواتب شهر آذار سيبدأ يوم الخميس من الأسبوع المقبل الموافق 25 من الشهر الجاري.

وأضاف أن عملية صرف الرواتب ستتم وفقاً لآلية الشهر الماضي.

وسيتم توزيع رواتب الموظفين، على الرغم من إعلان الخميس عطلة ضمن أيام العطل التي أعلنتها الحكومة بمناسبة أعياد نوروز.

يأتي هذا في وقت حددت فيه حكومة إقليم كوردستان 25 من كل شهر موعداً ثابتاً لتوزيع الرواتب ومن يتقاضون المعاشات ما لم تواجهها معوقات.