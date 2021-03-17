قفزة جديدة بسعر الذهب مع ارتفاع طفيف للدولار في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء قفزة جديدة تزامنت مع الارتفاع الطفيف الذي حققه الدولار أمام العملة المحلية في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 145650 دينار
100 يورو = 173500 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 19400 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5900 دينار
دينار أردني واحد = 2500 دينار
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 406000 دينار
مثقال عيار 21 = 358000 دينار
مثقال عيار 18 = 305000 دينار