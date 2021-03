مسرور بارزاني: الكوادر الصحية تخاطر بحياتها وعلينا مساعدتها بارتداء الكمامات

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء إن كوادر الخطوط الأمامية تخاطر بحياتها من أجل سلامة المواطنين ولا بد من مساعدتها بارتداء الكمامات.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "يخاطر موظفو الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية بحياتهم كل يوم من أجل سلامتنا".

وتابع "يجب أن نقدم المساعدة من خلال ارتداء الكمامات واتباع الإرشادات الرسمية".

يأتي هذا في وقت يواجه فيه إقليم كوردستان موجة وبائية ثانية أخذت منحى تصاعدياً بعد أن تسجيل إصابات بالسلالة المحوّرة من الوباء.

وسجل الإقليم لغاية الآن 113 ألفاً و457 إصابة بالوباء منها 3,574 حالة وفاة منذ تأكيد أول حالة بالوباء قبل عام، وفق إحصاءات وزارة الصحة.

Our frontline healthcare staff risk their lives every day for our safety.



We must help by wearing masks and following official guidelines. pic.twitter.com/sK3VU4msTm