صحة كوردستان تحذر: كورونا المتحوّر يتفشى سريعاً وقد تمتلئ المستشفيات

أربيل (كوردستان 24)- حذرت وزارة الصحة بإقليم كوردستان الأربعاء من أن فيروس كورونا المتحوّر أخذ في الانتشار بشكل سريع، وهو ما يحتم على الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية ومنها ارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة.

يأتي هذا في وقت يواجه فيه إقليم كوردستان موجة وبائية ثانية أخذت منحى تصاعدياً بعد أن تسجيل إصابات بالسلالة المتحوّرة من الوباء.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في بيان، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بسرعة بعد أن تزايد معدل الإصابات بها، ومن المتوقع ازديادها في الأيام المقبلة في إقليم كوردستان.

وأضاف أن ارتفاع معدل الإصابات بالوباء قد يجعل المستشفيات تغص بالمصابين، وهو ما يعني "انتقالاً سريعاً للفيروس بين المجتمع".

وحث وزير الصحة المواطنين على الالتزام بـ"أهم وسائل الوقائية" والتي تتضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوخي الحذر بارتداء الكمامات، كذلك طلب الوزير من المواطنين تطبيق التباعد الجسدي وعدم الذهاب إلى الأماكن المزدحمة.

وقال وزير الصحة إن على المواطنين مراجعة مراكز تشخيص كورونا عند شعورهم بأي من أعراض الإصابة بالفيروس الوبائي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إن كوادر الخطوط الأمامية تخاطر بحياتها من أجل سلامة المواطنين ولا بد من مساعدتها بارتداء الكمامات.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "يخاطر موظفو الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية بحياتهم كل يوم من أجل سلامتنا".

وتابع "يجب أن نقدم المساعدة من خلال ارتداء الكمامات واتباع الإرشادات الرسمية".

وسجل إقليم كوردستان لغاية الآن 113 ألفاً و457 إصابة بكورونا منها 3,574 حالة وفاة منذ تأكيد أول حالة بالوباء قبل عام، وفق إحصاءات وزارة الصحة.