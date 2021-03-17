كوردستان تسجل 3 وفيات واستمرار ارتفاع اصابات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل 3 وفيات و541 اصابة جديدة بكورونا.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 6901 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات اقليم كوردستان.

وتم تسجيل 541 اصابة جديدة، 223 منها في أربيل و133 في السليمانية و169 في دهوك و9 في كرميان و7 في رابرين.

وتماثلت 208 حالة للشفاء، 62 منها في اربيل و54 في السليمانية و80 في دهوك و11 في كرميان و1 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 3 حالات وفاة، 2 منها في اربيل وحالة وفاة في كرميان.

وبلغ اجمالي عدد الاصابات 113998 اصابة، شفي منها 106092، فيما توفي حتى الآن 3577 شخصا.

سوار احمد