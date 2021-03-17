مقتل ممثلة سورية في ظروف غامضة بهولندا

أربيل (كوردستان 24)- عثرت السلطات الهولندية على الممثلة السورية رائفة الرز مقتولة داخل شقتها في هولندا في ظروف غامضة.

ونعى ممثلون وفنانون سوريون رحيل رائفة الرز والتي عرفت فنيا باسم "رائفة أحمد". وقالت مصادر إعلامية إن الفنانة وُجدت مقتولة في ظروف غامضة، حيث عثر جيرانها على جثتها في المنزل وأبلغوا الشرطة.

ورائفة أحمد من متخرجي المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991، وزاملت العديد من الفنانين، من بينهم أمل عرفة، وجهاد عبدو، وأندريه سكاف، ونضال سيجري.

ووصلت إلى هولندا وقدّمت لجوءاً فيها، قبل سنوات، كما تقدّمت قبل فترة بطلب للحصول على الجنسية الهولندية.

ومن أبرز الأعمال التلفزيونية التي شاركت فيها هي مسلسلات "أشياء تشبه الحب" و"مطلوب رجال" و"غزلان في غابة الذئاب"، إضافةً للجزء الثاني من "أهل الراية" والجزء الثاني من "دنيا"، كما يُعرف عنها عشقها للرسم، وقد شاركت العديد مِن لوحاتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

سوار احمد