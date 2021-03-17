العراق يتسلم معدات عسكرية من التحالف تقدر بـ 5 ملايين دولار

أربيل (كوردستان 24)- قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأربعاء، ان العراق تسلم معدات عسكرية وأجهزة من التحالف الدولي، تُقدر بـ 5 ملايين دولار.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في بيان ان "التحالف الدولي سلم قوات الأمن العراقية والجيش العراقي تجهيزات ومعدات تشمل عربات عسكرية وأسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تبلغ خمسة ملايين دولار".

وأكد ان "هذه المنحة تأتي من أجل مساعدة قوات الأمن العراقية في حربها ضد داعش وبناء المؤسسات العسكرية بأرقى التجهيزات".

سوار احمد