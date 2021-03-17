مكافحة الإرهاب يرد بحدة على "الولائي": جعلتم الناس تعتاش على النفايات

أربيل (كوردستان 24)- قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، ان الامين العام لكتائب "سيد الشهداء" ابو آلاء الولائي لا يمثل العراق وليس لديه اي منصب رسمي.

ونشر الجهاز على صفحته الرسمية "انتم لا تمثلون العراق ولا تملكون أي منصب رسمي، انتم مجرد ارهابيون جبناء تدمرون البلد واماكنه العامة ومطاراته المدنية بناء على طلب اسيادكم وتعتاشون على ما تتلقونه منهم".

وأضاف أنه "ليس من الغريب ان يعيش البلد بكوارث وتعيش الناس تحت خط الفقر وتبحث عن الغذاء في النفايات، وسط سيطرتكم على ميزانية العراق المالية".

وتابع البيان "لقد حاولتم ان تجربوا حقدكم ضد الرئیس بارزاني في 16 اكتوبر لكنكم فشلتم".

سوار احمد