صدور قرارات جديدة بشأن الدوام في المدارس والجامعات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية، قرارات جديدة بخصوص الامتحانات في المدارس والجامعات في ظل الحظر المفروض بسبب تفشي جائحة كورونا.

وجاء في كتاب رسمي صادر عن اللجنة ان امتحانات نهاية الكورس الاول ونصف السنة للصفوف المنتهية وغير المنتهية حضوريا وباشراف الفرق الصحية لوزارة الصحة على ان يتم اتخاذ الاجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

كما اكد الكتاب على عدم شمول الهيئات التدريسية والتعليمية والادارات المدرسية والتلاميذ باجراءات حظر التجول خلال امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول.

كما اشار الكتاب الى ان اجراء امتحانات الدراسات الجامعية الاولية للدروس وفقا للنسب المحددة من وزارة التعليم العالي، كما يستمر حضور الدراسات العليا حضوريا للفصل الدراسي الثاني.

سوار احمد