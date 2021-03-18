قرار وزراي يثير استياء المعلمين والطلبة الكورد في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- اثار قرار وزارة التربية العراقية بتحديد يوم 20 آذار مارس كموعد لبدء امتحانات نصف السنة، استياء الطلبة والمعلمين الكورد في مدينة كركوك.

ويصادف 21 آذار مارس من كل عام، احتفالات الشعب الكوردي بأعياد نوروز ورأس السنة الكوردية، وهذا القرار من شأنه منع الطلبة من المشاركة في الاحتفالات.

وبحسب القرار فإن بدء امتحانات منتصف العام يوافق يوم 20 آذار، كمان انه تم فرض حظر كلي للتجوال في نفس اليوم.

ويقول طلبة كورد من كركوك لكوردستان 24 ان "هذا القرار هذفه منعنا من احياء اعياد نوروز والاحتفال به، وهو لا يختلف عن ممارسات النظام البعثي".

ويقول الطلبة الكورد في كركوك انهم سينظمون احتجاجات سلمية ضد القرار في حال عدم التراجع عنه.

سوار احمد