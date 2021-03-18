اسعار العملات الأجنبية والذهب في اسواق اقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- اسعار العملات الأجنبية والذهب في اسواق اقليم كوردستان اليوم الخميس هي كالتالي:
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 145700 دينار
100 يورو = 173500 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 19400 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5900 دينار
دينار أردني واحد = 2500 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 410000 دينار
مثقال عيار 21 = 360000 دينار
مثقال عيار 18 = 307000 دينار
سوار احمد