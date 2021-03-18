بعد صراع مع السرطان .. الموت يغيب المطربة السورية ميادة بسيليس

أربيل (كوردستان 24)- توفيت المطربة السورية ميادة بسيليس عن عمر 54 بعد صراع مع مرض السرطان.

واعلنت وزارة الثقافة السورية وفاة ميادة بسيليس، امس الأربعاء، وكان زوج الفنانة الراحلة سمير كويفاتي قد أكد في تصريحات صحفية الشهر الماضي إصابتها بالسرطان، وطلب من جمهورها الدعاء لها.

وولدت بسيليس في حلب عام 1967، وسجلت حضورا مبكرا في عالم الفن بعمر 9 سنوات عبر إذاعة حلب، لتقدم بعد ذلك على امتداد مشوارها 14 ألبوما غنائيا إضافة إلى أغان لمسلسلات تلفزيونية.

وشاركت في العديد من المهرجانات الموسيقية، وقدمت حفلات غنائية في سوريا والمغرب ومصر والولايات المتحدة.

ومن أشهر أغانيها "كذبك حلو" و"بلقبي في حكي" و"راح دايما أهواك" و"خليني على قدي" و"أحسنلك تروح" و"شو تأملت" و"مين قالك".

سوار احمد