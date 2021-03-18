كوردستان تسجل 512 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، تسجيل 512 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 7720 فحصا جديدا في عموم محافظات ومناطق الاقليم.

وتم تسجيل 512 اصابة جديدة بكورونا، منها 195 في اربيل و126 في السليمانية و178 في دهوك و1 في حلبجة و10 في كرميان و2 في رابرين.

وتماثلت 231 حالة للشفاء، 60 منها في اربيل و64 في السليمانية و92 في دهوك و15 في كرميان.

واكدت الوزارة تسجيل حالتي وفاة تم تسجيلهما في محافظة اربيل.

وبلغ اجمالي عدد الاصابات 114510، شفي منها 106323، فيما توفي حتى الآن 3579 شخصا.

سوار احمد