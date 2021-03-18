بوتين يرد على بايدن: سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الخميس انه سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، جو بايدن.

وقال بوتين في تصريح ان "الإدارة الأمريكية تريد علاقات مع روسيا، فقط بشروط واشنطن، في حين أن روسيا ستعمل فقط على النحو الذي يفيدها".

ويأتي كلام الرئيس الروسي تعليقا على تصريحات بايدن الأخيرة والتي اعتبر فيها بوتين "قاتلا"، مهددا إياه بأنه "سيدفع الثمن".

واضاف بوتين ان "الولايات المتحدة تظن أننا مثلها ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة".

وتابع "بشأن تصريحات زميلي الأمريكي فماذا أرد عليه؟ سأقول له: كن معافى! أتمنى له الصحة"، مشيرا إلى أنه قال ذلك "ليس سخرية أو مزاحا".

واضاف الرئيس الروسي "هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأمريكية، وروسيا ستعتمد عليهم".

سوار احمد