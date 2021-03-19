مسرور بارزاني لشعب كوردستان: كورونا المتحور في انتشار.. احموا ارواحكم وارواح أحبتكم

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني سكان اقليم كوردستان الى التقيد بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية بعد انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا.

ونشر مسرور بارزاني يوم الخميس في حسابه على موقع تويتر "اصابات كورونا في ارتفاع مرة أخرى، يجب ان نتكاتف معا ونعمل على مواجهة السلالة المتحورة لفيروس كورونا".

واضاف "احموا أرواحكم وارواح أحبتكم.. رجاء ضعوا الاقنعة وتقيدوا بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية".

وحذرت وزارة صحة الاقليم خلال الايام الماضية من سوء الأوضاع وارتفاع اصابات فيروس كورونا المتحور.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه إقليم كوردستان موجة وبائية ثانية أخذت منحى تصاعدياً بعد أن تسجيل إصابات بالسلالة المتحوّرة من الوباء.

وحث الوزارة المواطنين على الالتزام بـ"أهم وسائل الوقائية" والتي تتضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوخي الحذر بارتداء الكمامات، كذلك طلب الوزير من المواطنين تطبيق التباعد الجسدي وعدم الذهاب إلى الأماكن المزدحمة.

سوار احمد