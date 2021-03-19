الاتحاد الأوروبي يعلق حول قرار انقرة بحظر حزب الشعوب المعارض

أربيل (كوردستان 24)- استنكرت دول الاتحاد الأوروبي قرار أنقرة بحظر "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للكورد، معتبرة القرار نسفا لمصداقية تركيا.

وفي هذا الصدد اعتبر الاتحاد الأوروبي وألمانيا تحرك تركيا، لحل حزب الشعوب الديمقراطي، نسفا لمصداقية السلطات التركية ويثير شكوكاً حول سيادة القانون.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان إن "وقفًا ثانيًا لحزب معارض في البلاد هو انتهاك لحقوق ملايين الناخبين".

وتابع "تركيا مدعوة عاجلاً لاحترام التزاماتها الديمقراطية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

واعتبرت ألمانيا من جهتها أن حملة أنقرة على حزب الشعوب تثير شكوكاً حول سيادة القانون في تركيا.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت من الجهود التركية المبذولة لحل حزب الشعوب الديمقراطي، وقالت إن من شأنها أن تزيد من تقويض الديمقراطية في البلاد.

ويُشار بان السلطات التركية كانت قد رفعت دعوى رسمية للمحكمة الدستورية العليا لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكورد وثالث أكبر أحزاب البرلمان.

سوار احمد