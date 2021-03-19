بعد اشهر من المفاوضات حول حصة كوردستان.. جلسة للبرلمان العراقي لتمرير مشروع الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- تعقد رئاسة مجلس النواب العراقي وقادة القوى السياسية بما فيها الكوردستانية، جلسة مخصصة لتمرير قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021.

وبعد اشهر من المفاوضات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية لا يزال الخلاف حول حصة اقليم كوردستان من الموازنة، قائما.

وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري لكوردستان 24 ان الكتل الكوردستاني تؤكد دعمها للمادة (11) من مشروع الموازنة.

واضافت "المادة 11 هي نتيجة لمفاوضات مطولة ومستمرة بين حكومة الاقليم وبغداد، وهي تمثل وجهةن نظر الجانبين".

واكدت فيان صبري ان النص البديل يتعارض مع مصالح شعب كوردستان مؤكدة انه مرفوض من الجانب الكوردي.

سوار احمد