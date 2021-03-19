"لا حشود ولا تجمعات".. أربيل تعلن خطة نوروز وتلزم السياح بفحص كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت غرفة عمليات محافظة أربيل الجمعة عن خطتها الأمنية والخدمية خلال الاحتفال بأعياد نوروز الأسبوع المقبل.

وقالت الغرفة في بيان، إن إيقاد شعلة نوروز في مكان واحد حددته محافظة أربيل دون إقامة أي تجمعات وتجمهرات، ولن يُسمح بأي تجمع وتجمهر في أي مكان آخر، وسيخضع المخالفون للإجراءات القانونية.

وسمحت التعليمات الجديدة للمواطنين بالتنزه والتوجه إلى الساحات العامة شريطة تنفيذ الإرشادات الصحية والالتزام بالتباعد البدني، مع الإشارة إلى حظر تجول السيارات ذات حمولة أربعة أطنان والدراجات النارية بدءاً من يوم غد لغاية 24 من الشهر الجاري.

وأفاد البيان بأن قوات الأمن والشرطة وشرطة المرور ومكافحة الجريمة والدفاع المدني وضعت خطة أمنية مُحكمة طيلة أيام نوروز، وستعمل على حماية ممتلكات المواطنين داخل المدينة والبلدات، وستكون في حالة تأهب تام لمنع أي ممارسات غير قانونية.

وأشارت الغرفة إلى اكتمال الاستعدادات عند نقاط التفتيش لاستقبال السياح من وسط العراق وجنوبه، وقالت إن "على كل مواطن إجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من التوجه إلى أربيل".

وحثت غرفة عمليات أربيل على تجنب الحشود في نقاط التفتيش وإظهار المظهر اللائق والجميل لأربيل في الضيافة وتسهيل سفر المواطنين خلال نوروز.

وأهابت غرفة العمليات بالجميع الحفاظ على نظافة الأماكن العامة وحماية البيئة، وقالت إنه واجب على الجميع، وجددت التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات.