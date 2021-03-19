هجوم حوثي جديد بطائرات مسيّرة على مصفاة لأرامكو في الرياض

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الطاقة السعودية الجمعة أن مصفاة الرياض لتكرير النفط تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة في وقت سابق من صباح اليوم كان المتمردون الحوثيون في اليمن أعلنوا إطلاقه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الطاقة قوله "تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه" مشيراً إلى عدم وقوع إصابات.

وكان المتمردون الحوثيون أعلنوا في وقت سابق أنهم قاموا باستهداف "شركة أرامكو في الرياض بست طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية". ولم يقدموا دليلاً على مزاعمهم.