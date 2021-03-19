أردوغان ينتقد تصريحات بايدن ويشيد بردّ بوتين "الراقي"

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن حول الزعيم الروسي "غير مقبولة"، وأشاد بالرد "الراقي" لفلاديمير بوتين.

وقال أردوغان للصحافة في إسطنبول إن "تصريحات السيد بايدن حول السيد بوتين لا تناسب رئيس دولة. ليست تصريحات مقبولة".

في المقابل، اعتبر الرئيس التركي أن "بوتين رد بكثير من الرقي". ولا يخفي أردوغان إعجابه بـ"صديقه" الروسي الذي تقارب معه بشكل كبير منذ 2016.

وفاقم الرئيس الأمريكي التوتر مع روسيا الأربعاء عندما رد إيجابا على صحفي سأله خلال حوار متلفز ما إذا كان يعتبر أن بوتين "قاتل".

وردّ الرئيس الروسي الخميس قائلاً "دائماً نرى مواصفاتنا في شخص آخر ونعتقد أنه مثلنا"، كما تمنى لبايدن "صحة جيدة، دون أي سخرية".

ورغم تعارض مصالح بلديهما في عدة ملفات، عزز أردوغان وبوتين تعاونهما منذ 2016، وهما يتقابلان ويتحدثان بانتظام.

وفي علامة على التقارب، اشترت أنقرة صواريخ دفاع جوي روسية من طراز "إس 400"، ما أثار غضب دول حلف شمال الأطلسي.

بالتوازي، اتخذ الرئيس التركي مسافة من الدول الغربية التي تتهمه باتباع نهج تسلطي.

ولم يتحدث أردوغان بعد مع نظيره الأمريكي منذ وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني يناير الماضي.