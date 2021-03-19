وفد كوردستان والكتل الشيعية يتوصلان إلى "اتفاق مبدئي" إزاء موازنة 2021

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد الجمعة إن وفد إقليم كوردستان والكتل الشيعية توصلا إلى "اتفاق مبدئي" بشأن حصة الإقليم من الموازنة.

وأضاف الحداد في تصريح لكوردستان 24، أن "وفد حكومة إقليم كوردستان والكتل الشيعية توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن حصة الإقليم في موازنة 2021".

ولم يتسن لكوردستان 24 معرفة تفاصيل الاتفاق بعد، لكن الحداد أشار إلى أن الاتفاق يتمحور على نص جديد قدمه الشيعة وآخر قديم مُقدم من قبل حكومة الإقليم بشأن الموازنة.

وقال إن "الاتفاق المبدئي" بين وفد الإقليم والكتل الشيعية يستند إلى الدستور، وتوقع أن يصوت البرلمان على موازنة 2021 في وقت لاحق من مساء اليوم.