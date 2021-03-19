عضو بالوفد المفاوض يتحدث عن تفاصيل الاجتماعات مع الكتل الشيعية في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض مع الكتل الكوردستانية والشيعية بعد اجتماعه مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في أعقاب التوصل إلى "اتفاق مبدئي" بشأن حصة إقليم كوردستان في مشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021.

وبدأت اجتماعات الوفد المفاوض مع اللجنة المالية البرلمانية منذ صباح اليوم الجمعة. ويتوقع أن يصوت البرلمان على مشروع القانون هذا المساء أو صباح غد.

وقال سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان آمانج رحيم لكوردستان 24، إن المحادثات مع الكتل الشيعية "لا تزال مستمرة"، مردفاً "لدينا أمل كبير في التوصل إلى اتفاق".

إلى ذلك، قال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي بشار الكيكي لكوردستان 24، إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح مقدم من الكتل الشيعية ووفد الإقليم، مع إجراء بعض التعديلات على مضمونه.

وأضاف أن الكتل الكوردية مستعدة للتصويت لصالح النص الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل الشيعية ووفد الإقليم، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قرار لطرح نص آخر بشأن حصة الإقليم غير الذي تم الاتفاق عليه داخل قبة البرلمان.

وسبق أن قال نائب رئيس البرلمان بشير الحداد لكوردستان 24، إن الأطراف الكوردية أعربت عن استعدادها لتمرير النص الخاص بحصة الإقليم.

وأشار إلى أن النص الجديد يلزم إقليم كوردستان بتسليم "واردات" 250 ألف برميل من النفط إلى بغداد، وأضاف أن إقليم كوردستان لن يوافق على أي أمر يخالف الدستور.