مع حلول نوروز.. وزير صحة كوردستان يدعو المواطنين لارتداء الكمامات

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال البرزنجي في رسالة تهنئة أصدرها بمناسبة حلول أعياد نوروز ورأس الكوردية "نهيب بالمواطنين جميعاً التحلي بالصبر والالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية وحماية أنفسهم وأطفالهم من خلال ارتداء الكمامات والابتعاد عن الزخم والتلامس المباشر".

وأضاف أنه مع ظهور أي أعراض أو حالات اشتباه يتعين التوجه إلى مراكز الفحص والعلاج.

كانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية لمدة خمسة أيام من الأسبوع الجاري بمناسبة نوروز.