مجهولون بزي عسكري يختطفون أربعة عاملين بحقل للدواجن في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر محلي الأحد، إن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً اختطفوا أربعة عاملين في حقل للدواجن بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن المسلحين المجهولين اختطفوا صاحب حقل للدواجن مع ثلاثة من عماله قرب بلدة العبارة الواقعة على بعد 15 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من بعقوبة.

ويقع حقل الدواجن تحديداً بين منطقتني زاغنية والحد الأخضر.

ووجهت قوات الأمن أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش.

وأفاد مصدر أمني بأن "الدواعش اقتادوا المخطوفين إلى مكان مجهول".

وسبق أن نفذ داعش عمليات مماثلة في محافظات عديدة بما في ذلك ديالى، وأعنفها في صلاح الدين عندما اقدم على اعدام عائلة في قرية البودور جنوب تكريت.