الكاظمي يهنئ الكورد بنوروز ويدعو لـ"شدّ العزم" في مواجهة "التحديات الصعبة"

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد تهنئة إلى المواطنين في إقليم كوردستان بمناسبة حلول عيد نوروز.

وقال الكاظمي في بيان "بمناسبة حلول عيد نوروز، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات مقرونة بأجمل الأمنيات إلى أبناء شعبنا الكردي والعراقيين جميعاً، وإلى كل الشعوب التي تحتفل بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الباري عز وجل أن يحل هذا العيد بالوفرة والازدهار، وأن يعم الأمن والاستقرار في ربوع عراقنا الحبيب".

وتابع "نستثمر هذه المناسبة السعيدة على قلوب العراقيين، للتأكيد على وحدة العراق، وتعزيز أواصر المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء الشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته، وأن نشد العزم لمواجهة التحديات الصعبة من أجل ضمان المستقبل الزاهر لأبناء شعبنا".