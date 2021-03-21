قتلى في قصف طال مستشفى في "الأتارب" شمال غرب سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بمقتل خمسة مدنيين الأحد في قصف مدفعي شنته القوات الحكومية السورية وطال مستشفى في مدينة الأتارب في شمال غرب سوريا برغم وقف اطلاق النار الساري منذ أكثر من عام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "قوات النظام استهدفت بست قذائف مدينة الأتارب" في ريف حلب الشمالي الغربي، المحاذي لمحافظة إدلب.

وطال القصف وفق عبد الرحمن "باحة ومدخل مستشفى المدينة الذي يقع داخل مغارة، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين، بينهم طفل وأحد العاملين في المشفى".

وأصيب 11 شخصاً آخرين بجروح، بينهم عاملون في المستشفى.

وتسيطر هيئة تحرير الشام وفصائل مقاتلة أقل نفوذاً على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

ويقطن في تلك المنطقة نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين.

ويسري منذ السادس من آذار مارس وقفا لإطلاق النار في إدلب ومحيطها أعلنته موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل، وأعقب هجوماً واسعاً شنّته قوات الحكومة السورية بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر، دفع بنحو مليون شخص الى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

ولا يزال وقف إطلاق النار صامداً الى حد كبير، رغم خروقات متكررة يتضمنها قصف جوي روسي.