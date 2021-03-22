ماكرون: زيارة البابا للعراق نقطة تحول حقيقية للشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البابا فرنسيس في اتصال هاتفي على زيارته الأخيرة للعراق التي وصفها بأنها "نقطة تحول حقيقية" للشرق الأوسط، حسبما ذكر الإليزيه.

وهذا الاتصال الذي تم يوم أمس الأحد، بناء على طلب البابا بحسب الإليزيه، هو الرابع منذ انتخاب ماكرون عام 2017.

وكان آخر اتصال تم في 30 تشرين الأول/أكتوبر غداة هجوم بسكين أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في كنيسة في نيس.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "أراد بالبداية تهنئة البابا فرنسيس على زيارته التاريخية للعراق" والتطرق الى "تأثيرها وأهميتها"، واصفا إياها بأنها "نقطة تحول حقيقية للمنطقة".

وأجرى بابا الفاتيكان زيارة تاريخية الى العراق في 5-8 من شهر آذار مارس الجاري، فيما وصل الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان في السابع من الشهر نفسه واجرى أكبر قداس على الإطلاق في عموم العراق.

والقداس في أربيل كان آخر حدث رسمي للبابا قبل عودته إلى روما صباح الاثنين، وشدد على السلام بين الأديان منذ بداية رحلته يوم الجمعة.

وكان الهدف من الزيارة، طمأنة المجتمع المسيحي في العراق فضلاً عن تعزيز الحوار بين الأديان.

وتعرض مسيحيو العراق، وهم من أقدم المجتمعات في العالم، لفصول من العنف بشكل خاص بسبب سنوات الصراع في البلاد، حيث انخفض عددهم إلى حوالي 300 ألف من نحو 1.5 مليون قبل سقوط النظام السابق عام 2003 والمعاملة الوحشية التي أعقبت ذلك.

سوار احمد