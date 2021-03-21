في اتصالين هاتفيين.. الكاظمي يهنئ رئيس الاقليم ورئيس حكومة كوردستان بمناسبة حلول نوروز

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في اتصالين هاتفيين منفصلين، التهنئة لرئيس اقليم كوردستان ورئيس حكومة اقليم كوردستان بمناسبة حلول عيد نوروز.

وخلال الاتصال الهاتفي مع رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني عبر الكاظمي عن رجائه بأن يكون عيداً ملؤه الأمان وسنة جديدة حافلة بالنجاح والسعادة لفخامته ولشعب كوردستان.

من جانبه، عبر نيجيرفان بارزاني عن شكره لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اتصاله آملاً الأمان والاستقرار وحل المشاكل وتجاوز أزمات العراق.

كما وجه الكاظمي التهنئة بمناسبة اعياد نوروز لرئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني خلال اتصال هاتفي، آملا أن يكون حلول نوروز سببا لأن يعم الأمن والاستقرار والسلام في ربوع العراق كله وحل كافة المشاكل وتجاوز أزمات العراق.

وكان الكاظمي قد وجه في بيان، التهنئة الى المواطنين في اقليم كوردستان، وذكر في البيان "بمناسبة حلول عيد نوروز، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات مقرونة بأجمل الأمنيات إلى أبناء شعبنا الكردي والعراقيين جميعاً، وإلى كل الشعوب التي تحتفل بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الباري عز وجل أن يحل هذا العيد بالوفرة والازدهار، وأن يعم الأمن والاستقرار في ربوع عراقنا الحبيب".

وتابع "نستثمر هذه المناسبة السعيدة على قلوب العراقيين، للتأكيد على وحدة العراق، وتعزيز أواصر المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء الشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته، وأن نشد العزم لمواجهة التحديات الصعبة من أجل ضمان المستقبل الزاهر لأبناء شعبنا".

سوار احمد